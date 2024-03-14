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ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі чотирьох членів "Російського добровольчого корпусу"
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ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі чотирьох членів "Російського добровольчого корпусу"

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ФСБ
ФСБ РФ. Ілюстративне фото: Depositphotos

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали у Санкт-Петербурзі чотирьох людей, які, як стверджується, є членами "Російського добровольчого корпусу" (визнаного терористичним та забороненого у РФ).

Про це йдеться у повідомленні, яке опубліковано на сайті ФСБ РФ.

За даними ФСБ, до складу групи входили четверо жителів Санкт-Петербурга, "віддані праворадикальній ідеології". За завданням військової розвідки України, вони нібито планували отруїти "високотоксичною хімічною речовиною" продукти харчування, які мали відправити жителям "нових регіонів" та військовослужбовцям російської армії до зони бойових дій в Україні.

У ФСБ також стверджують, що члени РДК проводили розвідку розташованих у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області об'єктів життєзабезпечення, транспорту та іншої критично важливої ​​інфраструктури. За даними спецслужби, цю інформацію вони збирали для подальшої підготовки терактів.

Слідча служба УФСБ у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області порушила кримінальні справи за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.

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