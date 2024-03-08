Як відомо, Тарас Шевченко не мав власних дітей. Проте його родинне дерево досить розлоге через сім'ї його сестер та братів. Онуки Шевченка по його старшій сестрі Катерині – Яким, Максим і Степан – оселились у місті Знам'янка Кіровоградської області. А племінник, Йосип Шевченко, про якого далі йтиме мова, навчався у Єлисаветградському юнкерському училищі (нині Кропивницький), входив до літературного гуртка братів Тобілевичів та видав збірку власних віршів.

Йосип Варфоломійович Шевченко – син троюрідного брата Тараса Шевченка, розповіла Суспільному вчителька української мови та літератури Новопразького ліцею №1 Наталія Бугайова. Тарас Григорович любив дітей Варфоломія Григоровича. Майже в кожному листі до брата він згадує племінника Йосипа, бере хлопчика на етюди, коли гостює у Варфоломія.

У 1872 році Йосип розпочав навчання у Єлисаветградському кавалерійському училищі. Під час навчання входив до літературного гуртка братів Тобілевичів — родини, яка створила професійний театр в Україні. Найбільше здружився з Миколою Садовським, бо вони були ровесниками. Тобілевичі поважали Йосипа, як племінника Тараса Шевченка та поета — він написав та підготував до друку збірку "Дещо із перекладів і самостійних творів". Укладаючи свою збірку, він взяв за основу теми й стиль відомого дядька, а також робив переспіви з його віршів.

У 1877 році розпочалася російсько-турецька війна. Микола Садовський та Йосип Шевченко воювали на території сучасної Болгарії. Йосип повернувся з пораненням та напівпаралізованим. Він помер, не маючи й 50 років.