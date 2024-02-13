На Кіровоградщині водопостачання відключатимуть людям, у яких борг перевищує три тисячі гривень. Розробили графік. Відключати почнуть з березня. У приватному секторі розкопуватимуть мережі й так перекриватимуть воду. У багатоповерхових будинках через дахи закриватимуть трубопровід каналізації.
Відключати боржників дозволив уряд, який торік у грудні скасував заборону. Вона діяла з початку повномасштабного вторгнення. За цей час платити за послугу споживачі стали на 8% менше, сказав директор підприємства "Дніпро-Кіровоград" Микола Романюк. Загалом жителі області заборгували за воду 184 мільйони гривень.
Нині працівниці кол-центру підприємства обдзвонюють боржників і за місяць попереджають про відключення за несплату. Також надсилають повідомлення поштою та в особистий кабінет споживача. При журналістах Суспільного працівниця кол-центру зателефонувала споживачеві, який має борг 73 тисячі 425 гривень. Він кинув слухавку.
За словами операторки в абонентському відділі Вікторії Швидкої, з 400 тисяч споживачів 48 тисяч мають борги по три тисячі гривень і більше. Після того, як оголосили про зняття мораторію на відключення води, люди почали звертатися на підприємство, щоб борг погасити — відразу або поступово (частинами).
"На цьому тижні був боржник, якого вже підготували на відключення з березня місяця. Готували списки. Він підійшов і одразу сплатив заборгованість. Приніс чек. Це було 11 тисяч", — розповіла Вікторія Швидка.
Антон Шевельов прийшов в абонентський відділ підприємства укласти договір про реструктуризацію. Його бабуся має шість тисяч гривень боргу.
"Борг утворився за два з половиною чи три роки, і тому прийшло повідомлення вже про можливе відключення води. Тому прийшов дізнаватись, чому так, і, можливо, робити реструктуризацію. Вважаю, що не правильно відключати".
Микола Романюк сказав, кожен випадок боргу розглянуть індивідуально, якщо людина звернеться на підприємство.
"Потрібно звернутися в абонентську службу, пояснити, що і як, чому не зможе сплатити, і тоді ми кожну конкретну ситуацію вивчаємо і надаємо до року можливість реструктуризації. Тобто якщо це три тисячі, то абонент має сплачувати упродовж 10 місяців по 300 гривень в місяць. Ну і, безпосередньо те, що він споживає на сьогодні, щоб він сплачував".
Якщо ж водопостачання відключать, то щоб його відновити, потрібно сплатити борг й окремо заплатити за підключення. У багатоповерхівці — це майже п’ять тисяч гривень, у приватному будинку сума залежатиме від обсягу робіт, але це не менше двох тисяч гривень.