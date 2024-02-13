На Кіровоградщині водопостачання відключатимуть людям, у яких борг перевищує три тисячі гривень. Розробили графік. Відключати почнуть з березня. У приватному секторі розкопуватимуть мережі й так перекриватимуть воду. У багатоповерхових будинках через дахи закриватимуть трубопровід каналізації.

Відключати боржників дозволив уряд, який торік у грудні скасував заборону. Вона діяла з початку повномасштабного вторгнення. За цей час платити за послугу споживачі стали на 8% менше, сказав директор підприємства "Дніпро-Кіровоград" Микола Романюк. Загалом жителі області заборгували за воду 184 мільйони гривень.

Нині працівниці кол-центру підприємства обдзвонюють боржників і за місяць попереджають про відключення за несплату. Також надсилають повідомлення поштою та в особистий кабінет споживача. При журналістах Суспільного працівниця кол-центру зателефонувала споживачеві, який має борг 73 тисячі 425 гривень. Він кинув слухавку.

Працівниці кол-центру. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами операторки в абонентському відділі Вікторії Швидкої, з 400 тисяч споживачів 48 тисяч мають борги по три тисячі гривень і більше. Після того, як оголосили про зняття мораторію на відключення води, люди почали звертатися на підприємство, щоб борг погасити — відразу або поступово (частинами).

"На цьому тижні був боржник, якого вже підготували на відключення з березня місяця. Готували списки. Він підійшов і одразу сплатив заборгованість. Приніс чек. Це було 11 тисяч", — розповіла Вікторія Швидка.

Антон Шевельов прийшов в абонентський відділ підприємства укласти договір про реструктуризацію. Його бабуся має шість тисяч гривень боргу.

"Борг утворився за два з половиною чи три роки, і тому прийшло повідомлення вже про можливе відключення води. Тому прийшов дізнаватись, чому так, і, можливо, робити реструктуризацію. Вважаю, що не правильно відключати".

Можна укласти договір про реструктуризацію. Фото: Суспільне Кропивницький

Микола Романюк сказав, кожен випадок боргу розглянуть індивідуально, якщо людина звернеться на підприємство.

"Потрібно звернутися в абонентську службу, пояснити, що і як, чому не зможе сплатити, і тоді ми кожну конкретну ситуацію вивчаємо і надаємо до року можливість реструктуризації. Тобто якщо це три тисячі, то абонент має сплачувати упродовж 10 місяців по 300 гривень в місяць. Ну і, безпосередньо те, що він споживає на сьогодні, щоб він сплачував".

Якщо ж водопостачання відключать, то щоб його відновити, потрібно сплатити борг й окремо заплатити за підключення. У багатоповерхівці — це майже п’ять тисяч гривень, у приватному будинку сума залежатиме від обсягу робіт, але це не менше двох тисяч гривень.