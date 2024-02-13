НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Кіровоградщині готуються відключати воду боржникам. Кого це стосується і як уникнути
ВодаКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИЕКОНОМІКАРегіони

На Кіровоградщині готуються відключати воду боржникам. Кого це стосується і як уникнути

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Кіровоградщині водопостачання відключатимуть людям, у яких борг перевищує три тисячі гривень. Розробили графік. Відключати почнуть з березня. У приватному секторі розкопуватимуть мережі й так перекриватимуть воду. У багатоповерхових будинках через дахи закриватимуть трубопровід каналізації.

Відключати боржників дозволив уряд, який торік у грудні скасував заборону. Вона діяла з початку повномасштабного вторгнення. За цей час платити за послугу споживачі стали на 8% менше, сказав директор підприємства "Дніпро-Кіровоград" Микола Романюк. Загалом жителі області заборгували за воду 184 мільйони гривень.

Нині працівниці кол-центру підприємства обдзвонюють боржників і за місяць попереджають про відключення за несплату. Також надсилають повідомлення поштою та в особистий кабінет споживача. При журналістах Суспільного працівниця кол-центру зателефонувала споживачеві, який має борг 73 тисячі 425 гривень. Він кинув слухавку.

Працівниці кол-центру
Працівниці кол-центру. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами операторки в абонентському відділі Вікторії Швидкої, з 400 тисяч споживачів 48 тисяч мають борги по три тисячі гривень і більше. Після того, як оголосили про зняття мораторію на відключення води, люди почали звертатися на підприємство, щоб борг погасити — відразу або поступово (частинами).

"На цьому тижні був боржник, якого вже підготували на відключення з березня місяця. Готували списки. Він підійшов і одразу сплатив заборгованість. Приніс чек. Це було 11 тисяч", — розповіла Вікторія Швидка.

Антон Шевельов прийшов в абонентський відділ підприємства укласти договір про реструктуризацію. Його бабуся має шість тисяч гривень боргу.

"Борг утворився за два з половиною чи три роки, і тому прийшло повідомлення вже про можливе відключення води. Тому прийшов дізнаватись, чому так, і, можливо, робити реструктуризацію. Вважаю, що не правильно відключати".
Можна укласти договір про реструктуризацію
Можна укласти договір про реструктуризацію. Фото: Суспільне Кропивницький

Микола Романюк сказав, кожен випадок боргу розглянуть індивідуально, якщо людина звернеться на підприємство.

"Потрібно звернутися в абонентську службу, пояснити, що і як, чому не зможе сплатити, і тоді ми кожну конкретну ситуацію вивчаємо і надаємо до року можливість реструктуризації. Тобто якщо це три тисячі, то абонент має сплачувати упродовж 10 місяців по 300 гривень в місяць. Ну і, безпосередньо те, що він споживає на сьогодні, щоб він сплачував".

Якщо ж водопостачання відключать, то щоб його відновити, потрібно сплатити борг й окремо заплатити за підключення. У багатоповерхівці — це майже п’ять тисяч гривень, у приватному будинку сума залежатиме від обсягу робіт, але це не менше двох тисяч гривень.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок
Жителі Стецьківки на Сумщині хочуть отримати у власність громади місцевий ставок
нафтопродукти у річці
"Шахед" влучив в захисні споруди: в ОВА пояснили, чому паливо з нафтобази залило житловий сектор
Підвал, підтоплення, Дніпропетровщина
"Усе плавало: і доріжка, і килими". У Кривому Розі через аварію підтоплює підвал будинку, де було укриття
Харків, нафта, екологія
У річці Немишлі в Харкові вміст нафтопродуктів перевищив норму в 95 разів — Держекоінспекція
На початок