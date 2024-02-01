З 1 березня підприємство "Дніпро-Кіровоград", яке забезпечує водою 400 тисяч жителів Кіровоградської області, відключатиме від водопостачання тих, хто має непогашену заборгованість за спожиту послугу.

У грудні 2023 року уряд зняв заборону на відключення постачання житлово-комунальних послуг через несплату, яку ввели у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними керівника підприємства Миколи Романюка на 31 січня, жителі регіону заборгували водопостачальнику 184 мільйони гривень. Нині в області за постачання одного кубометра води платять 25 гривень 21 копійку, за водовідведення — 20 гривень 76 копійок за кубометр.

Дозвіл на відключення застосовуватимуть виключно до споживачів з боргом у понад три тисячі гривень.

"Але вони можуть прийти до підприємства та укласти угоду про реструктуризацію боргу. Реструктуризація можлива на рік, а в окремих випадках – і більше. Це питання треба вирішувати індивідуально".

Відключення планують почати з районів та будинків, де живуть споживачі з найбільшою заборгованістю. Серед них є такі, що заборгували 300 тисяч гривень, сказав Микола Романюк. У багатоквартирних будинках застосовуватимуть систему "кріт", тобто відключатимуть без доступу до житла. У приватному секторі відключатимуть, розриваючи та блокуючи ввід у будинок.

"Щоб відновити водопостачання, потрібно буде погасити борг та заплатити за повторне підключення до системи водопостачання. За підключення у багатоквартирному будинку – 4992 гривні, у приватному – сума залежатиме від обсягу робіт, але не менше двох тисяч гривень".

З 1 лютого жителів Кіровоградщини інформуватимуть про заборгованість та надсилатимуть попередження про відключення. Це може бути повідомлення в особистому кабінеті на сайті підприємства, паперове повідомлення, повідомлення на телефон та у месенджери. Після отримання повідомлення споживачі матимуть місяць на погашення боргу або укладання угоди про його реструктуризацію.