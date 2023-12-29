Російські війська у ніч проти 29 грудня завдали ударів безпілотниками та різними видами ракет по Україні та Шмигаль скликає екстрену зустріч з міжнародними донорами через "високу невизначеність" щодо бюджету — Суспільне зібрало головні новини ранку 29 грудня.

Нічна атака на Україну

Російська армія завдала масованого обстрілу по Україні. Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях та в Києві. Росіяни використали безпілотники ударного типу і ракети різного типу.

Перші вибухи пролунали в Одесі. Там уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Дані про постраждалих уточнюються.

Приблизно через чотири години міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи в місті. За попередньою інформацією, понад 10 «шахедів» атакували Львівщину. Внаслідок атаки є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Інформації щодо жертв немає.

Водночас вибухи лунали у Харкові. Попередньо армія РФ обстріляла Харків двома видами ракет — С-300 та Х-22. Відомо про щонайменше 8 влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він додав, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Майже через дві години у місті знову лунали вибухи та були влучання.

Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. Внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Інформація уточнюється.

Поміж тим звуки вибухів лунали у Запоріжжі, Хмельницькому, Черкасах, Києві та Дніпрі.

Екстрена зустріч із міжнародними донорами через "невизначеність" у бюджеті

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами, оскільки Київ стикається із "високим ступенем невизначеності" у бюджеті країни, повідомляє Bloomberg.

У листі до Міжвідомчої координаційної групи донорів, яка здійснює нагляд за коштами, Шмигаль зазначив, що фінансування потрібне наступного місяця і має бути спрямоване на основні бюджетні потреби України.

За його словами, Мультидонорська координаційна платформа (MDCP) має наразі зосередитися на нагальних бюджетних потребах, зокрема підтримати уряд у питаннях соціальних виплат, а також виплат вчителям та державним службовцям.

Угорщина та Україна обговорили зустріч Орбана та Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 28 грудня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", — зазначив Єрмак.

Керівник ОПУ та угорський глава МЗС також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.

ISW: українські військові просунулися поблизу Бахмута

Впродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами, пише ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські військові незначно просунулися на південний захід від Бахмута. Проте армія РФ 28 грудня теж просунулися поблизу Мар’їнки та продовжила позиційні бойові дії з українськими силами.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.