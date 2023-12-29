В Туреччині представили ударний безпілотник Anka III

Турецька компанія Turkish Aerospace вперше запустила в небо ударний безпілотник Anka III.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі Х (раніше Twitter).

Anka III — перший турецький безхвостовий безпілотник з турбовентиляторним двигуном. Він має конструкцію “літаючого крила” та може розвивати максимальну швидкість 787 км/год. Його крейсерська швидкість 463 км/год. Автономність польоту 10 год.

Anka III призначений для знищення наземних цілей, а також придушення засобів протиповітряної оборони (ППО).

"Наш безпілотний військовий літак Anka III, розроблений TAI, сьогодні успішно виконав свій перший політ", — написав Ердоган.

У листопаді 2023 року в Туреччині відбулися другі успішні випробування ударного безпілотника Bayraktar TB3, що здатен здійснювати зліт і посадку на кораблі з короткою злітно-посадковою смугою.