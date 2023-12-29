Другий штат у США заборонив Трампу участь у праймеріз

Державна секретарка штату Мен США від Демократичної партії Шенни Беллоуз у четвер усунула колишнього президента Дональда Трампа з праймеріз штату.

Про це пише Associated Press.

Причиною рішення стала чотирнадцята поправка до Конституції США у якій йдеться, що ніхто не може займати цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті, коли він, раніше будучи на посаді, взяв участь у заколоті проти Конституції.

Таким чином, держсекретарка Мену стала першим офіційним представником виборчої комісії, хто в односторонньому порядку ухвалив рішення, яке потенційно матиме наслідки для Колегії виборників.

У 2020 році Трамп переміг на виборах у штаті Мен, тому виключення його з бюлетеня там, якщо він стане кандидатом на загальних виборах від Республіканської партії, може мати вирішальні наслідки у голосуванні.

Кампанія Трампа заявила, що оскаржить рішення Беллоуз у судах штату Мен.

Раніше Верховний суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США.

Що відомо про звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

14 серпня Трампу висунули нові обвинувачення. Колишньому президенту інкримінували 13 пунктів обвинувачення в окрузі Фултон, зокрема звинувачення за нібито спробу незаконно змінити результати виборів штаті Джорджії в 2020 році.

Список також включає додаткові пункти за нібито надання неправдивих заяв спікеру палати представників та держсекретарю штату Джорджія та спонуканню до порушення ними присяги в грудні 2020 року та січні 2021 року.

Трамп, який є першим колишнім президентом США, якому висунуті федеральні звинувачення, не визнає себе винним за всіма пунктами. Друге обвинувачення висунули за кілька місяців після того, як великий суд Манхеттену звинуватив Трампа в окремій справі про приховування сексуального скандалу, пов’язаного з колишньою журналісткою та письменницею Елізабет Джин Керролл, зауважує видання.