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Українські військові просунулися поблизу Бахмута — ISW
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Українські військові просунулися поблизу Бахмута — ISW

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ЗСУ в Бахмуті
Українські військовослужбовці перевіряють БМП CV90, Бахмут напрямок, Донеччина, 7 листопада 2023 року. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Впродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські військові незначно просунулися на південний захід від Бахмута. Проте армія РФ 28 грудня теж просунулися поблизу Мар’їнки та продовжила позиційні бойові дії з українськими силами.

Геолокаційні кадри від 28 грудня вказують на те, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки. Окрім цього російські війська підтвердили наступ на сході Запорізької області просунулися у західній частині області. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Ключові висновки ISW за 28 грудня:

  • Міноборони РФ 28 грудня оголосило, що має понад 640 000 військовослужбовців за контрактом, що стало першим російським повідомленням про кількість контрактників з початку повномасштабного вторгнення.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії під виглядом медичної необхідності.
  • Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, на лінії фронту в Україні, що ще раз підтверджує численні очевидні порушення Росією Женевської конвенції про військовополонених.
  • Українські військові повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні близько 7400 ракет і здійснили 3900 ударів безпілотниками "Шахід".
  • Українські війська підтвердили просування поблизу Бахмута, ймовірно, протягом останнього тижня.
  • Російські війська підтвердили наступ на північний захід від Авдіївки, поблизу Мар’їнки та на південь від Гуляйполя.
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