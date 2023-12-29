Впродовж тижня українські сили просунулися біля Бахмута і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські військові незначно просунулися на південний захід від Бахмута. Проте армія РФ 28 грудня теж просунулися поблизу Мар’їнки та продовжила позиційні бойові дії з українськими силами.

Геолокаційні кадри від 28 грудня вказують на те, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки. Окрім цього російські війська підтвердили наступ на сході Запорізької області просунулися у західній частині області. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Ключові висновки ISW за 28 грудня: