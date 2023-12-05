Депутати Олександрійської міської ради Кіровоградської області звернуться до Верховної Ради та президента України з проханням зберегти назву відповідного міста Кіровоградської області.

Рішення щодо звернення ухвалили на сесії Олександрійської міської ради 5 грудня, написав міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі.

Рішення про звернення до парламенту та президента. Телеграм Сергія Кузьменка

За інформацією міського голови, звернення містить дві позиції:

через відсутність документів, що підтверджують належність назви міста Олександрія до російського імперського наративу, вивчити можливість не перейменовувати місто; перенести рішення у цій резонансній справі на період після закінчення воєнного стану.

Текст звернення депутатів Олександрійської міськради до парламенту й президента. Телеграм Сергія Кузьменка

На сайті Олександрійської міської ради опублікували повний текст звернення.

Що відомо про можливе перейменування Олександрії

3 серпня 2023 року Український інститут національної пам'яті опублікував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. Серед них — місто Олександрія Кіровоградської області. Їх пропонують перейменувати.

За інформацією Інституту, 1784 році Усиківку перейменували на Олександрівськ, а згодом на Олександрію — на честь онука російської імператриці Катерини II та майбутнього імператора Олександра I. Згідно з фаховим висновком інституту, назва міста є втіленням російської колоніальної політики.

Свої пропозиції щодо назви Олександрії міська влада має надати до Верховної Ради до 27 січня.

В Олександрії хочуть зберегти назву міста. Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки у жовтні. Суспільне дізнавалось думку істориків та жителів міста щодо можливого перейменування. Інша точка зору стосовно походження міста у члена Національної спілки краєзнавців України Віктора Голобородька. "На сьогодні жодного документа, указу імператорського – тоді була Катерина ІІ – про те, що місто найменоване на честь Олександра I, і саме з указу імператора або сенату, не існує".