НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Олександрійські депутати звернуться до Верховної Ради та президента щодо "збереження історичної назви міста"
ДерусифікаціяМІСЦЕВА ВЛАДАІСТОРІЯРегіони

Олександрійські депутати звернуться до Верховної Ради та президента щодо "збереження історичної назви міста"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олександрійські депутати звернуться до Верховної Ради та президента щодо &quot;збереження історичної назви міста&quot;
Будівля Олександрійської міської ради. Фото: Facebook Олександрійської міської ради

Депутати Олександрійської міської ради Кіровоградської області звернуться до Верховної Ради та президента України з проханням зберегти назву відповідного міста Кіровоградської області.

Рішення щодо звернення ухвалили на сесії Олександрійської міської ради 5 грудня, написав міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі.

Рішення про звернення до парламенту та президента. Перейменування Олександрії
Рішення про звернення до парламенту та президента. Телеграм Сергія Кузьменка

За інформацією міського голови, звернення містить дві позиції:

  1. через відсутність документів, що підтверджують належність назви міста Олександрія до російського імперського наративу, вивчити можливість не перейменовувати місто;
  2. перенести рішення у цій резонансній справі на період після закінчення воєнного стану.
Олександрійські депутати звернуться до Верховної Ради та президента щодо "збереження історичної назви міста"
Текст звернення депутатів Олександрійської міськради до парламенту й президента. Телеграм Сергія Кузьменка

На сайті Олександрійської міської ради опублікували повний текст звернення.

Що відомо про можливе перейменування Олександрії

3 серпня 2023 року Український інститут національної пам'яті опублікував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. Серед них — місто Олександрія Кіровоградської області. Їх пропонують перейменувати.

За інформацією Інституту, 1784 році Усиківку перейменували на Олександрівськ, а згодом на Олександрію — на честь онука російської імператриці Катерини II та майбутнього імператора Олександра I. Згідно з фаховим висновком інституту, назва міста є втіленням російської колоніальної політики.

Свої пропозиції щодо назви Олександрії міська влада має надати до Верховної Ради до 27 січня.

В Олександрії хочуть зберегти назву міста. Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки у жовтні. Суспільне дізнавалось думку істориків та жителів міста щодо можливого перейменування. Інша точка зору стосовно походження міста у члена Національної спілки краєзнавців України Віктора Голобородька. "На сьогодні жодного документа, указу імператорського – тоді була Катерина ІІ – про те, що місто найменоване на честь Олександра I, і саме з указу імператора або сенату, не існує".

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
У Новомосковську на Дніпропетровщині завершили голосування щодо нової назви міста: які варіанти лідирують
У Новомосковську на Дніпропетровщині завершили голосування щодо нової назви міста: які варіанти лідирують
Назва міста Олександрія на Кіровоградщині пов'язана з символікою імперської політики – інститут нацпам'яті
Назва міста Олександрія на Кіровоградщині пов'язана з символікою імперської політики – інститут нацпам'яті
У Луцьку перейменують ще три вулиці. Дві із них — на честь бійців
У Луцьку перейменують ще три вулиці. Дві із них — на честь бійців
харків стекляшка
Що означають нові назви вулиць у Харкові: коментар представниці Харківської топонімічної групи
На початок