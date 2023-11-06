88 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН) загинули у Секторі Гази з 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і той почав завдавати удари у відповідь. Це найбільша втрата організації в одному конфлікті за всю історію її існування.

Про це йдеться у заяві ООН.

“З 7 жовтня загинули десятки гуманітарних працівників, у тому числі 88 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) — це найбільша кількість жертв серед співробітників Організації Об'єднаних Націй, коли-небудь зафіксована в одному конфлікті”, — йдеться у заяві організації.

В ООН також нагадали, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. Понад 200 людей, в тому числі діти, були взяті в заручники.

У заяві також наголосили, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Газі було вбито майже 9 500 людей, у тому числі 3 900 дітей і понад 2 400 жінок. Понад 23 000 поранених потребують негайного лікування в перевантажених лікарнях.

"Ракети продовжують травмувати сім'ї. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Це жахливо. Проте жахливі вбивства ще більшої кількості цивільних осіб в Газі викликають обурення, так само як і відрізання 2,2 мільйона палестинців від їжі, води, медикаментів, електрики і палива", — заявили в ООН.

Наголошується, що ціле населення перебуває в облозі та під ударами, позбавлене доступу до найнеобхіднішого для виживання, піддається бомбардуванням у своїх будинках, притулках, лікарнях та місцях поклоніння. Це неприйнятно, заявили в ООН.

В ООН знову закликали сторони дотримуватися всіх своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини.

“Ми поновлюємо наш заклик до негайного і безумовного звільнення всіх цивільних осіб, які перебувають у заручниках. Цивільні особи та інфраструктура, на яку вони покладаються, в тому числі лікарні, притулки та школи, мають бути захищені”, — йдеться у заяві.

В ООН також наполягають, що більше допомоги — продовольства, води, медикаментів і, звичайно, палива — має надходити до Гази безпечно, швидко і в необхідному обсязі. Воно має досягати людей, які її потребують, особливо жінок і дітей, де б вони не перебували.

“Нам потрібне негайне гуманітарне припинення вогню. Минуло вже 30 днів. Досить вже. Це має припинитися зараз”, — заявили в ООН.

Напередодні ввечері речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових Сектор Гази розділили на дві частини.

Глава Агентства ООН з надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн у неділю, 5 листопада, заявила, що запаси критично важливого продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Вона звернулася з прикордонного переходу Рафах між єгиптом і Сектором Гази з терміновим закликом про надання безпечного, розширеного гуманітарного доступу до Гази.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.