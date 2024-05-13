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Майже 2000 дітей загинули або отримали поранення в Україні з початку повномаштабного вторгнення — ЮНІСЕФ
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Майже 2000 дітей загинули або отримали поранення в Україні з початку повномаштабного вторгнення — ЮНІСЕФ

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Постраждалі діти в Україні, ЮНІСЕФ
Дитячий майданчик, пошкоджений обстрілом, Ізюм, Харківська область, Україна, 29 жовтня 2023 року. ЮНІСЕФ

Щонайменше 1993 дитини в Україні були вбиті або поранені з початку повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Зазначається, що у середньому щодня дві дитини стають жертвами війни в Україні. При цьому у ЮНІСЕФ наголошують, що реальні цифри постраждалих, ймовірно, набагато більші.

"Як ми бачимо у всіх війнах, необдумані рішення та дії дорослих коштують дітям життя, безпеки та майбутнього", — йдеться у звіті.

У Фонді також наголосили, що війна також негативно впливає на психічне здоров'я дітей: половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п’ятий має нав’язливі думки та спогади.

Крім того, за даними ЮНІСЕФ, майже мільйон дітей по всій країні не мають доступу до очного навчання через відсутність безпеки.

"ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного припинення вогню в Україні та до захисту всіх дітей від шкоди. Це включає припинення жорстокого використання вибухової зброї в населених пунктах і нападів на цивільні об’єкти та інфраструктуру, які завдають шкоди дітям", — додали в організації.

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