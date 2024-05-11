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Рада безпеки вимагає розслідування масових поховань у Газі
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Рада безпеки вимагає розслідування масових поховань у Газі

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Ранбез ООН
Засідання Ради безпеки ООН. Засідання Ради безпеки ООН в роковини вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2023 р. Фото: Associated Press

Рада безпеки ООН вимагає негайного незалежного розслідування виявлених масових поховань у кількох лікарнях у секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Члени Ради Безпеки висловили стурбованість повідомленнями про виявлення масових поховань у лікарнях Насер і Шифа в Газі, де було "поховано сотні жінок, дітей і людей похилого віку".

Рада Безпеки наголосила, що винні у будь-яких порушеннях міжнародного права війни мають бути притягнуті до відповідальності.

23 квітня стало відомо, що у секторі Гази на території двох лікарень виявили масові поховання палестинців зі зв’язаними руками та без одягу.

До початку війни комплекс "Аль-Шифа" був головною медичною установою в анклаві. На початку квітня ізраїльські військові провели там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС, які, ймовірно, діяли на території комплексу.

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