Рада безпеки вимагає розслідування масових поховань у Газі

Рада безпеки ООН вимагає негайного незалежного розслідування виявлених масових поховань у кількох лікарнях у секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Члени Ради Безпеки висловили стурбованість повідомленнями про виявлення масових поховань у лікарнях Насер і Шифа в Газі, де було "поховано сотні жінок, дітей і людей похилого віку".

Рада Безпеки наголосила, що винні у будь-яких порушеннях міжнародного права війни мають бути притягнуті до відповідальності.

23 квітня стало відомо, що у секторі Гази на території двох лікарень виявили масові поховання палестинців зі зв’язаними руками та без одягу.

До початку війни комплекс "Аль-Шифа" був головною медичною установою в анклаві. На початку квітня ізраїльські військові провели там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС, які, ймовірно, діяли на території комплексу.