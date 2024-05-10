Штаб-квартира ООН у Східному Єрусалимі закривається після низки нападів

Генеральний комісар БАПОР (UNRWA) Філіп Лаццаріні заявив, що через підпал будівлі відомства місцевими жителями ввечері 9 травня у Східному Єрусалимі (Ізраїль), він прийняв рішення його закрити.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті БАПОР.

"Цього вечора жителі Ізраїлю двічі підпалили периметр штаб-квартири БАПОР в окупованому Східному Єрусалимі. Це сталося, коли БАПОР та інші співробітники агентств ООН перебували на території. Хоча постраждалих серед наших співробітників немає, вогонь завдав значних пошкоджень зовнішнім територіям. Штаб-квартира БАПОР має на своїй території автозаправну та дизельну станції для парку автомобілів агентства", — розповів Лаццаріні.

Він додав, що співробітникам відомства довелося самостійно гасити вогонь, оскільки ізраїльським вогнегасникам і поліції знадобився деякий час, перш ніж вони з’явилися. При цьому за його словами, біля комплексу можна було побачити натовп у супроводі озброєних людей, які закликали "спалити ООН".

"Це обурливий розвиток подій. Знову життя співробітників ООН опинилося під серйозною загрозою. У світлі цього другого жахливого інциденту менш ніж за тиждень, я прийняв рішення закрити наш комплекс, доки не буде відновлено належну безпеку", — сказав Лаццаріні.

Він нагадав, що протягом останніх двох місяців ізраїльські екстремісти влаштовували протести біля комплексу БАПОР в Єрусалимі, організовані членом муніципалітету міста.

"Цього тижня акція протесту стала насильницькою, коли демонстранти закидали камінням співробітників ООН і будівлі комплексу. Протягом останніх місяців співробітники організації регулярно піддавалися переслідуванням і залякуванням. Наша територія зазнала серйозних актів вандалізму і пошкоджень. Кілька разів ізраїльські екстремісти погрожували нашому персоналу зброєю", — додав генкомісар БАПОР.

Він наголосив, що Ізраїль як "держава-окупант" зобов’язана забезпечити постійний захист персоналу та об’єктів ООН.

"Персонал, приміщення та операції ООН повинні бути захищені в будь-який час відповідно до міжнародного права. Я закликаю всіх, хто має вплив, припинити ці напади та притягнути винних до відповідальності. Все, що буде менше за це — встановить новий небезпечний стандарт", — сказав Лаццаріні.

Що відомо про БАПОР

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт. Генеральна Асамблея ООН заснувала БАПОР у 1949 році з мандатом надавати гуманітарну допомогу та захист зареєстрованим палестинським біженцям у зоні діяльності агентства в очікуванні справедливого та тривалого вирішення їхнього становища.

БАПОР працює на Західному березі річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим, Сектор Гази, Йорданію, Ліван і Сирію.

Через майже 75 років десятки тисяч палестинських біженців, які втратили свої домівки та засоби до існування через конфлікт 1948 року, продовжують переміщуватися та потребують підтримки.

Агентсво допомагає палестинським біженцям досягти повного потенціалу людського розвитку за допомогою якісних послуг, які воно надає в сфері освіти, охорони здоров’я, надання допомоги та соціальних послуг, захисту, інфраструктури та покращення табору, мікрофінансування та екстреної допомоги. БАПОР майже повністю фінансується коштом добровільних внесків.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.