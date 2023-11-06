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ООН заявляє про небезпечно низький рівень запасів продовольства у Газі
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ООН заявляє про небезпечно низький рівень запасів продовольства у Газі

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ООН заявляє про небезпечно низький рівень запасів продовольства у Газі
Поранена палестинська дитина після авіаударів Ізраїлю по табору біженців Аль-Шаті в Секторі Гази, 9 жовтня 2023 року. Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Глава Агентства ООН з надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн у неділю, 5 листопада, заявила, що запаси критично важливого продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Вона звернулася з прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Гази з терміновим закликом про надання безпечного, розширеного гуманітарного доступу до Гази.

Про це повідомляється на сайті ООН.

"Зараз батьки в Газі не знають, чи зможуть вони нагодувати своїх дітей сьогодні і чи доживуть вони до завтрашнього дня. Страждання, що відбуваються всього в декількох метрах від них, незбагненні по цей бік кордону", — сказала Маккейн.

За її словами, потік продовольства і допомоги з Єгипту в Газу зростає, але його далеко не достатньо.

“Потреби немислимі, відчай поглиблюється. Не можна більше втрачати час. Від цього залежить життя”, — наголосила Маккейн.

Протягом останніх кількох тижнів пункти в'їзду до Гази були практично перекриті, за винятком пункту перетину кордону Рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить до Гази, її все ще недостатньо для задоволення потреб, що зростають в геометричній прогресії, повідомляє агентство ООН.

Маккейн також підкреслила, що криза в Газі — це "не просто локальна трагедія, це суворе нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза поглиблюється".

"Ця криза не тільки загрожує регіональному миру і стабільності, вона підриває наші колективні зусилля по боротьбі з голодом у всьому світі", — сказала вона.

Як повідомляється на сайті ООН, Всесвітня продовольча програма ООН розширює масштаби своєї діяльності, щоб охопити понад мільйон людей терміновою продовольчою допомогою протягом наступних кількох тижнів. Із 7 жовтня вона надала продовольчу та грошову допомогу більш ніж 650 000 людей в Газі та на Західному березі річки Йордан.

У рамках Програми також щодня роздається свіжий хліб, фінікові батончики та консерви сім'ям у притулках ООН, а також продуктові посилки переміщеним сім'ям у громадах, що їх приймають. Вона також надає грошові перекази людям, які проживають у громадах, щоб вони могли купити продукти харчування, доступні в магазинах, які ще відкриті.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.

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