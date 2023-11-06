Блінкен в Іраку заявив про необхідність гуманітарних пауз у війні в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав із неоголошеним візитом до Іраку, де провів переговори з прем'єр-міністром країни Мохаммедом аль-Судані.

Про це йдеться на сайті держсекретаря.

Блінкен заявив, що необхідно продовжувати зусилля щодо організації "гуманітарних пауз" у військових діях в Секторі Гази, щоб дозволити більшій кількості мирних жителів виїхати звідти. Він також зазначив, що усі лідери країн Близького Сходу, з якими він розмовляв у ході свого турне, вітали цю ідею.

"Я думаю, немає жодних сумнівів у тому, що подібні ініціативи вітаються всіма", — сказав він.

Гуманітарна пауза в бойових діях — це не те саме, що припинення вогню: паузи коротші і призначені виключно для гуманітарних потреб, а не є частиною тривалішого політичного процесу.

"Це дуже важлива і невідкладна робота американської дипломатії. Вашингтон хоче запобігти розповсюдженню конфлікту на весь регіон", — сказав держсекретар.

Наступною країною турне Ентоні Блінкена регіоном стала Туреччина.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.