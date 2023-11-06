Повітряні сили Йорданії на парашутах доставили медичну допомогу в Гази

Повітряні сили Йорданії на парашутах доставили медичну допомогу в Сектор Гази.

Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив король Йорданії Абдалла II ібн Аль-Хусейн.

“Опівночі наші безстрашні військовослужбовці ВПС доставили термінову медичну допомогу до йорданського польового шпиталю в Газі. Це наш обов'язок — допомагати нашим братам і сестрам, пораненим у війні в Газі. Ми завжди будемо поруч з нашими палестинськими братами”, — написав король.

Напередодні ввечері речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових Сектор Гази розділили на дві частини.

Глава Агентства ООН з надзвичайної продовольчої допомоги Сінді Маккейн у неділю, 5 листопада, заявила, що запаси критично важливого продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня. Вона звернулася з прикордонного переходу Рафах між єгиптом і Сектором Гази з терміновим закликом про надання безпечного, розширеного гуманітарного доступу до Гази.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.