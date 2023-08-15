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У Бобринці на Кіровоградщині відкрили реабілітаційне відділення для людей з порушенням опорно-рухового апарату
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У Бобринці на Кіровоградщині відкрили реабілітаційне відділення для людей з порушенням опорно-рухового апарату

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У Бобринці на Кіровоградщині відкрили реабілітаційне відділення для людей з порушенням опорно-рухового апарату
Лікар Анатолій Крутій показує обладнання у реабілітаційному відділенні лікарні у Бобринці. Фото: Суспільне Кропивницький

У міській лікарні Бобринця Кіровоградської області відкрили реабілітаційне відділення, де надаватимуть допомогу військовим, їхнім родинам і людям із порушеннями опорно-рухового апарату. Про це розповіла Суспільному директорка лікарні Лариса Семенюк.

Відділення реабілітаційної допомоги амбулаторне, тобто пацієнт отримує допомогу без госпіталізації.

"Тут нададуть можливість відновлюватись людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, з ДЦП, іншими подібними захворюваннями, з остеохондрозами, травмами кістково-м'язової системи", — розповіла Лариса Семенюк.

Обладнання показав лікар Анатолій Крутій.

"Цей пристрій називається вертикалізатор. Для пацієнтів із травмами нижніх кінцівок, пацієнти, які після порушення мозкового кровообігу мають порушення в одній із кінцівок. Їх можна навчати на цьому апараті ходити".

У Бобринці на Кіровоградщині відкрили реабілітаційне відділення для людей з порушенням опорно-рухового апарату

Окрім лікувальної фізкультури та реабілітації, у відділенні є послуги масажиста та психолога. Є кабінет для фізіотерапевтичних процедур.

Реабілітаційне відділення — це спільний проєкт за програмою розвитку ООН і міської влади, говорить голова громадської організації Тетяна Котенко.

"Даний проєкт об’єднував чотири громади Кіровоградської області й три громади Миколаївської. Бюджет — більше мільйона гривень. Це дозволило нам закупити обладнання, завдяки підтримці виділених коштів із місцевого бюджету зробити ремонт, ми провели навчання лікарів".

На реабілітаційне відділення витратили 500 тисяч гривень з міського бюджету, говорить міський голова Леонід Кравченко.

"За ремонт оплачено було нашим комунальним службам. Сьогодні це питання стало досить актуально — військові повертаються додому, як кажуть, вдома лікують і стіни, то виникла необхідність і відкриття такого відділення".

Місцева жителька Олена Фролова говорить, що для її 18-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч, буде зручніше проходити реабілітацію у Бобринці.

"Нам доводилося їздити в Кропивницький, або у Трускавець три-чотири рази на рік. Як їдеш із дитиною в чуже місто, то шукаєш, де тобі жити, а тут все на місці. І для коляски тут все облаштовано — пандуси, і вдома собі, на місці".

Одночасно у реабілітаційному відділенні можуть отримувати послуги 20 людей.

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