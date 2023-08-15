Ще трьом керівникам облгазів у справі Фірташа повідомлено про підозру — СБУ

У межах викриття схеми розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом керівникам облгазів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України", — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що ці компанії фактично контролюються менеджментом "Регіональна газова компанія" ("РГК", афілійована до Фірташа), яке загалом управляє двадцятьма міськими та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Таким чином, на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже одинадцятьом керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа", — йдеться у повідомленні.

15 травня БЕБ та співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, викрили масштабну схему привласнення державного газу. Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн. Бізнесмену та олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній було повідомлено про підозру.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ – один з українських бізнесменів, якого пов’язують з численними корупційними схемами та з російським капіталом.

Рада національної безпеки і оборони запровадила проти нього санкції влітку 2021 року. За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, це пов'язано з його участю у титановому бізнесі, зокрема постачанні сировини до Росії.

У березні 2014 року Дмитра Фірташа затримали у Відні за запитом ФБР за підозрою в наданні хабаря у розмірі $18 млн індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

Через тиждень після затримання земельний суд Відня звільнив Фірташа під рекордну для цієї країни заставу — 125 млн євро та підписку про невиїзд з Австрії. Заставу вніс російський олігарх Василь Анісімов, який, за даними ЗМІ, є другом довіреної особи Путіна — Аркадія Ротенберга, фігуранта санкційних списків США і ЄС.

30 квітня 2015 року Кримінальний земельний суд Відня відхилив запит США щодо екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Оголошуючи рішення, суддя Крістоф Бауер назвав однією з причин відмови у видачі "як мінімум часткову політичну мотивацію звинувачень", висунутих американським правосуддям.