Дрони СБУ вдарили по нафтобазі та електропідстанції в РФ — джерела

Служба безпеки провела спецоперацію, в результаті якої дрони вразили нафтобазу та електропідстанцію у Липецькій та Бєлгородській області РФ.

Про це повідомили джерела Суспільного.

"Цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ. Як наслідок – "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля н.п. Старий Оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ", — сказав наш співрозмовник.

Росіяни у місцевих повідомляли про серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

"До речі, вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами. Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", — зазначило поінформоване джерело.

Напередодні, ГУР Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої дронами були атаковані три важливі об'єкти на території Росії. Удару зазнав Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.