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Безпілотники СБУ вразили дві нафтобази у Краснодарському краї РФ — джерела
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Безпілотники СБУ вразили дві нафтобази у Краснодарському краї РФ — джерела

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Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї РФ, 9 травня 2024 року
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї РФ, 9 травня 2024 року. Telegram-канал Mash

Вночі 9 травня група безпілотників завдала удару по російській нафтобазі поблизу населеного пункту Юрівка біля Анапи у Краснодарському краї.

Джерела Суспільного повідомили, що ударні безпілотники СБУ вразили дві перевалкові нафтобази у Краснодарському краї РФ.

Ці нафтобази є перевалковими для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

За словами співрозмовника, російські пабліки показують відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

"Сезон "бавовни" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", — зазначило поінформоване джерело.

Телеграм канал База опублікував кадри пожежі на нафтобазах.

Вранці 9 травня оперативний штаб Краснодарського краю Росії повідомив про атаку безпілотників на територію нафтобази у селі Юрівка під Анапою. Внаслідок атаки на нафтобазі почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів. Постраждалих немає.

За даними штабу, над регіоном було придушено 6 дронів, кілька з них впали на територію нафтобази. На місці пожежі працюють 62 особи та 20 одиниць техніки. До місця події прибув мер Анапи Василь Швець, він займається ліквідацією наслідків від атаки особисто.

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