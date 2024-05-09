Рекорд дальності у 1500 км: дрон СБУ ударив по НПЗ у Башкирії — джерела

Українські дрони вразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — "Газпром нафтохім Салават". За даними наших джерел, це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів.

Про це повідомляють джерела Суспільного.

Як відзначили джерела, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

“Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”, — зазначило джерело у спецслужбах.

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

“СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу”, — зазначило поінформоване джерело.

Раніше стало відомо, що вночі 9 травня група безпілотників завдала удару по російській нафтобазі поблизу населеного пункту Юрівка біля Анапи у Краснодарському краї. Джерела Суспільного повідомили, що ударні безпілотники СБУ вразили дві перевалкові нафтобази у Краснодарському краї РФ.

Ці нафтобази є перевалковими для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.