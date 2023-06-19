В кінці травня Росія і Білорусь підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на території Білорусі. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що Росія це робить на його прохання, а президент РФ Путін повідомив, що ядерну зброю доправлятимуть до Білорусі після 7-8 липня. Чому у РФ з’явилася ідея її там розмістити, навіщо це Росії та Білорусі, які можуть бути наслідки для обох країн, як на це планує реагувати світ, та що про ядерну зброю РФ в Білорусі каже Україна — розповідає Суспільне.

Чому з'явилася ідея розмістити ядерну зброю в Білорусі

В березні заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді повідомила, що її країна надасть снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2, які Британія передала ЗСУ. Відповіддю на це, за словами президента РФ Володимира Путіна, стали плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

25 березня Путін заявив, що 1 липня 2023-го закінчиться будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За два місяці, 25 травня, у Мінську очільники держав підписали договір про те, як саме Білорусь зберігатиме російську нестратегічну ядерну зброю. 9 червня Путін заявив: сховище — на фінальній стадії будівництва. Самі ж боєголовки перемістять до Білорусі 7-8 липня.

Про яку саме ядерну зброю йдеться

Обсяги запланованої до передачі зброї не розкривають. 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може нести як звичайні, так і ядерні заряди. Також, в березні, Путін заявив, що на території Білорусі є 10 літаків, здатних нести ядерну зброю.

Ракетний комплекс "Іскандер". Ілюстративне фото: Getty images

Хто буде контролювати та обслуговувати ядерну зброю РФ в Білорусі

Від самого початку президент РФ заявляв: мова не йде про передачу Білорусі ядерної зброї. Росія, за його словами, розміщує власну та навчить нею користуватися білоруських військових. Це підтвердив і міністр оборони Росії Сергій Шойгу: "Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною".

Втім, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бачить ситуацію інакше. На зустрічі з журналістами 13 червня він сказав, що приводом для застосування ядерної зброї буде агресія проти Білорусі й що він вважає, що ніхто не захоче воювати з ядерною країною: "Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення про застосування цієї зброї в сучасний час, але жодного вагання не буде".

Чи є у Білорусі досвід поводження з ядерною зброєю

У часи Радянського Союзу на території сучасної Білорусі були ядерні арсенали. "Білорусь в радянські часи була атомною фортецею Радянського союзу. Тут знаходилося дві третини всієї ядерної зброї малої та середньої дальності, яка взагалі була в СРСР. Під кожним кущем були ракети: і тактичні, і оперативно-тактичні, і середньої дальності, і стратегічні "Тополі", — розповідає білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін.

Декларація про державний суверенітет Білорусі 27 липня 1990 року визначала мету стати безʼядерною та нейтральною державою. У липні 1993-го, як згодом й Україна, Білорусь підписала Будапештський меморандум і долучилася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 584 боєзарядів підлягали ліквідації, решту передали РФ. Останній ешелон з міжконтинентальними балістичними ракетами "Тополя" вирушив до Росії 27 листопада 1996 року.

Навіщо це Лукашенко

Мати ядерне озброєння для Лукашенка — дитяча мрія, говорить Франак Вячорка, радник Світлани Тихановської, опозиційної кандидатки в президенти Білорусі на виборах у 2020 році, яка виїхала з країни.

Головна редакторка сайту "Хартія 97" (у серпні 2022 організація визнана у Білорусі екстремістським формуванням) Наталя Радіна каже, що так Лукашенко "набиває собі ціну": "Лукашенка сильно дратує той факт, що увесь світ розуміє, що він — маріонетка Кремля, і нічим сьогодні не керує навіть в Білорусі. Тому Лукашенко хоче додати собі суб'єктності".

Сам білоруський лідер на Євразійській економічній раді в Москві запросив інші країни приєднатися до російсько-білоруського союзу. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, до якого зокрема Лукашенко звернувся з цією пропозицією, відмовився — заявив, що "гідно оцінив жарт" та що його країні ядерна зброя не потрібна.

На думку білоруського експерта Олександра Алєсіна, очільники інших держав Євразійського економічного союзу не можуть бути таким союзником для Росії, як Білорусь, адже їх економічні інтереси — на Заході. Цю думку поділяє й Франак Вячорка: "Ніхто не хоче потрапляти в таку тотальну рабську залежність, як Лукашенко до Путіна".

Що про це думають білоруси

У квітні 75% білорусів були проти розміщення ядерної зброї в країні. Алєсін каже, найбільше проти молодь: "Люди середнього віку і старші, як я, у нас вже сформувалася звичка — є, та і є. У молоді, звісно, пацифістські настрої, вони побоюються такої події". Питання законності розміщення російських ядерних боєголовок ще у березні прокоментували у білоруському МЗС — у відомстві вважають, це не суперечить міжнародному праву.

Чим ядерна зброя РФ загрожує Білорусі

В американському Інституті вивчення війни (ISW) пояснюють: розгортання тактичної ядерної зброї у Білорусі вимагатиме присутності російського командування, певної військової інфраструктури й — найголовніше — контролю над білоруськими збройними силами. "Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії" — йдеться у звіті організації.

З ідеєю про підпорядкування Білорусі згоден і заступник голови опозиційного "Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі" Павло Латушко. За його словами, розміщення ядерної зброї — це збільшення погрози для білорусів, "бо на білоруській мапі намалювали мішень": "Якщо відбудеться, не дай боже, ядерний конфлікт, то в цій ситуації Білорусь буде серед цілей для потенційного удару".

В політичному сенсі на Білорусь чекає ще більша ізоляція. На додачу до резолюції ПАРЄ, яка визнала Лукашенка причетним до геноциду українців, на Білорусь вже наклали нові санкції.

Глава Китаю Сі Цзіньпін і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: AP

Навіщо це Путіну

На думку Наталі Радіної, показовим є те, що Путін збирається розміщувати російську ядерну зброю у Білорусі під час саміту НАТО у Вільнюсі. Експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін додає: "Росію дратує допомога, яку Україні надають західні країни й у такий спосіб Москва намагається її послабити". Непокоїться Росія й через те, як ще можуть допомагати Україні інші країни. Алєсін пояснює: "Вони вважають, наступним кроком буде пряма участь, як вони кажуть, "колективного Заходу" через добровольців, як вони кажуть "найманців".

Також цей крок — зміцнення ролі Росії у регіоні. Зокрема, активні пропозиції, озвучені вустами Лукашенка, до інших країн з ОДКБ та Євроазійського економічного союзу долучатися і вступати в "ядерний альянс" з РФ. Так Росія показує тим, хто умовно поки на її боці, як і чим стримуватиме їх від переходу на бік Заходу.

Що про все це кажуть західні союзники України

У Сполучених Штатах, хоча й називають російську риторику безрозсудною та безвідповідальною, поки що ознак для використання ядерного озброєння не бачать. Також представник Ради нацбезпеки США Джон Корбі запевнив: за ситуацією пильно стежать.

Заяви Росії про розміщення ядерної зброї у Білорусі для самозахисту через постачання Британією Україні бронебійних снарядів зі збідненим ураном є продовженням дезінформації й прикладом того, як Росія вводить світ в оману — про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявили представники США та Великої Британії. Засідання 31 березня провели на прохання України.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав: "Якщо Росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу".

Що про все це каже Китай

Китай виступив за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам будь-якою ядерною державою. Про це заявив заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан під час виступу на Раді безпеки, скликаній на прохання України.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, а також за те, щоб жодні ядерні країни не передавали ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своїх країн", — сказав він. Ген нагадав, що торік п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

При цьому, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) зафіксував збільшення кількості розгорнутих ядерних боєголовок на тлі російської агресії проти України. Так у порівняні з січнем 2022 станом на січень 2023 Китай наростив ядерний арсенал з 350 боєголовок до 410, Росія — з 1588 до 1674, а США — з 1744 до 1770.

Як Захід планує реагувати на ядерну зброю РФ в Білорусі

Проти Білорусі запровадять ще більше санкцій у разі розміщення там ядерної зброї — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Проте принаймні в 11 санкційному пакеті ЄС, який перебуває на фінальній стадії обговорення, спеціальних санкцій, повʼязаних з переміщенням ядерної зброї, не передбачено.

Франак Вячорка переконаний: процес розміщення російського ядерного арсеналу на території Білорусі ще можна зупинити. Для цього, на його думку, необхідно, аби Лукашенко та його режим отримали чіткий сигнал від світу: санкції від Заходу, країн "Великої сімки", Ради безпеки ООН та інших організацій через подібний крок будуть для них нищівними.

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес раніше говорили про те, що США знищить Чорноморський флот у випадку застосування Росією ядерної зброї. Однак, залишається відкритим питання, що робитимуть США, якщо удар буде з території Білорусі. Поки що у своїх реакціях американці стримані. Байден коментував своє ставлення до розміщення російської ядерної зброї у Білорусі як "вкрай негативне". Державний департамент США засудив російський план розміщення ядерної зброї. Інших заяв чи дій — поки не впроваджують.

Що про ядерну зброю РФ в Білорусі каже Україна

Після заяви Путіна про намір розмістити в Білорусі ядерні боєголовки, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що це призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства. В українському МЗС заявили, що РФ використовує ядерний аргумент задля тиску. Президент України прокоментував це так: "Це повністю втрата будь-якої суб'єктності президента Білорусі, він вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території".