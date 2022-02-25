Київський міський центр крові працюватиме цілодобово — КМДА

Київський міський центр крові перейшов на цілодобову роботу.

"Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти. Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", — повідомили у пресцентрі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у КМДА, протягом дня 24 лютого до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці — втричі більше, ніж зазвичай.

У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи наразі працюватимуть 2 пункти забору за адресами:

вул. Максима Берлинського, 12 (з 8.00 – 18.00)

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)

У відомстві також нагадали, що стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань.

Що відомо

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про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників. В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.

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