Більшість аптек працюють, на складах достатньо ліків — МОЗ

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що більшість аптек в Україні продовжують працювати та відпускати ліки. Частина не відкрилася через бойові дії та обстріли.

"У місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрились. Це пов'язано із безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби", — повідомили у відомстві.

У відомстві також наголосили, що наразі складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень.

"Основні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичному режимі. Програма Доступні ліки також працює без змін, рецепти гасяться (навіть паперові)", — зазначили у МОЗ.

Що відомо

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

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24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

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За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників. В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.

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