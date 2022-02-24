Польща підготувала понад 100 шпиталів для прийняття українських поранених

Польща готова приймати тисячі поранених з України. Для цього по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає польське видання Wp.pl.
“Ми вже маємо перелік 120-ти лікарень на території усієї країни, до яких можуть потрапити поранені. Загалом на цей час ми оцінюємо, що зможемо прийняти кілька тисяч пацієнтів – поранених в результаті воєнних дій, зокрема і важко поранених”, – сказав Недзельський.
Він додав, що також планується запустити санітарний потяг для транспортування поранених. Він забиратиме поранених з кордону з Україною.
"Ці дії ми робимо з нуля, до цього це ще не використовувалося в Польщі”, – сказав польський міністр.
Крім того, він зазначив, що Польща має бути готова до масової міграції українців та надати якнайширшу допомогу.
"Якщо у нашого сусіда є захворювання, які менш поширені в Польщі, ми повинні бути готові надати медичну допомогу", – сказав Недзельський.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
Читайте також
Військове вторгнення Росії. Останні новини
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!