57 загиблих та 169 поранених. МОЗ озвучило офіційні втрати у перший день війни

У перший день бойових дій через напад Росії загинули 57 українців, ще 169 людей дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Внаслідок російського вторгнення станом на 24 лютого загинуло 57 українців, ще 169 отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Водночас голова МОЗ Віктор Ляшко додав, що система охорони здоров’я працює стабільно, а медичним закладам доводиться перепрофільовуватися.

"Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров'я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану", — сказав Ляшко.

Він також зазначив, що українські медичні працівники зараз працюють постійно, наразі чергують хірурги, а також травматолог та реаніматолог. За словами Ляшка, нині у Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ.

"Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав", — підсумував він.

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