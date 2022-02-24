"Ми з народом України". НАТО зробило заяву щодо нападу Росії

Північноатлантичний альянс засудив напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.

Відповідна заява оприлюднена на сайті НАТО.

"Ми рішуче засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, абсолютно невиправданий і нічим не спровокований. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона припустилася цієї атаки", — йдеться у її тексті.

У НАТО наголосили, що Росія порушила цілу низку міжнародних угод.

"Цей новий напад є грубим порушенням міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, і повністю суперечить зобов'язанням Росії щодо Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії, Будапештського меморандуму та Основного акту Росія-НАТО. Це акт агресії проти незалежної мирної країни", — зазначили автори заяви.

Альянс запевнив у підтримці народу України та її влади, а також закликав РФ негайно припинити воєнні дії та вивести свої війська з української території.

"Ми рішуче закликаємо Росію звернути з обраного нею шляхи насильства та агресії. Керівники Росії мають нести повну відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже високу економічну та політичну ціну. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", — підкреслили НАТО.

Північноатлантичний альянс починає розгортати додаткові сили на своєму східному фланзі.

"Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці та матимуть геостратегічні наслідки. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників. Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі непередбачувані обставини", — йдеться у заяві.

Альянс підкреслив, що його дії залишаються превентивними та не призводять до ескалації.

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