Чат-боти, поради та інструкції від волонтерів

Суспільне зібрало корисні сервіси та пам’ятки — як діяти при звуках сирени, як заспокоїтись чи надавати першу допомогу.

@Hotovyi_do_vsioho_bot — чат бот про небезпечні ситуації, інформаційну безпеку, підготовку до надзвичайної ситуації. Відповідає на запитання:

як діяти, якщо ви залишаєтесь вдома

що зібрати: тривожна валіза, аптечка, продукти тощо.

як захистити дім

як реагувати на сирену і повідомлення

де шукати інформацію і перевірити достовірність

Читайте також: Перелік офіційних державних каналів для отримання оперативної інформації

@activistsAdvisor_bot — чат-бот для підвищення власного рівня безпеки, щоб у потрібний момент отримати короткі чіткі відповіді на важливі запитання:

як діяти, коли на вас напали

як надавати домедичну допомогу

Джгут 2.0. – бот з корисними порадами, як надавати першу допомогу. Його можна додати завчасно. Має режим для медиків або тих, хто проходив навчання з медичної допомоги, і для тих, хто не має навичок.

Укриття та бомбосховища України: інтерактивні карти, адреси, пункти евакуації

Волонтерський проект "Вишкіл" дає навчальні тактичні та військові відео для невійськових (тактична медицина, виживання, практична топографія тощо).

Корисні поради

Сигнал "Увага всім" — це звуки сирен, переривчасти гудки, сигнали транспортних засобів чи звуки з гучномовця Волонтери організації «ВостокSOS» склали порадник, що робити після отримання цього сигналу:

Якщо ви вдома, увімкніть телебачення або радіо — за 5 хвилин після сигналу буде передано інформацію. Виконуйте інструкції з повідомлення.

Залишайте канали увімкненими.

Перевірте водопостачання, електрику, газ – якщо їх відключено, перекрийте.

Перевірте "тривожну валізу": документи, продукти, воду, аптечку, речі.

Повідомте отриману інформацію сусідам.

Якщо ви вирішили перейти до укриття або евакуюватися в інший район, перекрийте газо-, електро- та водопостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори.

Якщо ви на вулиці:

Увімкніть доступний канал інформації. Чекайте на офіційне повідомлення.

Виконуйте інструкції.

В разі небезпеки перейдіть до найближчого укриття, підвалу, підземного паркінгу.

Брошура "Як діяти у кризовій ситуації. Пам’ятка для сім’ї", підготовлена волонтерською групою #миготові, дає відповіді на найпоширеніші питання: яка стратегія ваших дій у випадку надзвичайної ситуації, які запаси треба зробити вдома, як підготувати транспортні засоби, які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати, як підготувати рюкзак безпеки тощо.

Брошура "У разі надзвичайної ситуації або війни" від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки — практичні поради з урахуванням українського та іноземного досвіду, та рекомендації з інформаційної безпеки.

Батькам "Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій" від психолога Світлани Ройз.

Рекомендації від Державної служби України з надзвичайних ситуацій: "Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру".

Короткі інструкції людям, як діяти у разі надзвичайної ситуації від Київської державної міської адміністрації.

Школа цифрової безпеки підготувала поради: як залишатись на зв’язку

Волонтери також радять перечитати та завантажити собі на телефон, на випадок якщо не буде доступу до інтернету, всю корисну інформацію.

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