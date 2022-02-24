Росія вторглася в Україну — що заявляють західні політики

Від початку нападу Росії на Україну західні політики, чиновники та дипломати роблять заяви. Суспільне збирає їх в одному матеріалі.

“Світ притягне Росію до відповідальності”, — вранці опубліковав заяву президент США Джо Байден. Він заявив, що “президент Путін обрав війну, що завдасть катастрофічні людські втрати і страждання” та “Лише Росія несе відповідальність за смерть і розруху, яку завдасть ця атака”. Та ще заявив, що зустрінеться сьогодні з лідерами G7, і разом з союзниками вони введуть додаткові санкції проти Росії.

О 9:30 зі спільною заявою виступили Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та Верховний Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Оголосили про введення сьогодні Євросоюзом нових санкцій проти Росії.

“Це війна в Європі. Російська мета — не лише Донбас, чи Україна. Ціль — це вся європейська безпека. Пізніше сьогодні ми запровадимо новий пакет санкцій на економічні сектори. Ми послабимо економічну базу Росії. Зупинимо доступ російських банків до європейської системи банків”, — заявила Урсула фон дер Ляйєн.

“Це найтемніший час з часів Другої світової війни. Це не лише найбільше порушення міжнародної безпеки, це коштуватиме багатьох життів. Я прошу скликати позачергове засідання сьогодні ввечері, щоб запровадити настільки серйозний пакет санкцій, який ми тільки зможемо”, — сказав Жозеп Боррель.

В Росії понад 100 муніципальних депутатів підписалися під відкритим листом до громадян РФ з засудженням нападу їхньої країни на Україну: “Ми безперечно засуджуємо напад російської армії на Україну. Це злочин, прикладів якого немає, і не може бути виправдання”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що атака Россії — це “катастрофа для континенту”. Він скликав термінову зустріч всіх країн-членів НАТО та повідомив що також обговорить ситуацію із країнами “Великої сімки”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що 25 лютого скликає екстренне засідання країн-членів альянсу: “У нас сотня літаків, готових піднятися в небо, а також кораблі, готові від півночі до півдня. Ми будемо робити все можливе, щоб захистити наших парнтернів по НАТО. Я скликаю екстрений саміт країн-членів НАТО. Росія заплатить велику ціну. Мета Кремля — це перелштувати свій вплив на світовій арені і підірвати всі демократичні цінності, які існують. Це нові нові норми нашої безпеки. Під загрозою опинилась воля і свобода цілих націй. Ми повинні відповідати”.

“Ми хочемо, аби Європейський Союз почав переговори про приєднання України до ЄС у винятковому порядку”, — написала в своєму Фейсбуці президентка Естонії Керсти Кальюлайд.

"Тільки об’єднана і сильна відповідь демократичного Заходу може зупинити Росію. Ніколи раніше ми не були настільки сильними і так добре підготовленими протистояти зовнішнім викликам разом з нашими союзниками. Майбутнє всієї Європи може залежати від того, як ми відреагуємо в найближчі години та дні"— заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що планує разом із Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю швидко здійснити необхідні кроки для реагування на ситуацію: “Я засуджую збройний напад Росії на Україну, що є кричущим порушенням Статуту Ради Європи і Європейської конвенції з прав людини. Це темний час для Європи. Захист цивільного населення має залишатися пріоритетом”.

Президент Польщі Анджей Дуда написав у Twitter що ЄС та НАТО не залишать Україну: “Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію”.

Ян Ліпавський, Міністр закордонних справ Чехії, заявив, що засуджує дії Росії: “Рішення Кремля почати неспровокований напад — неприйнятне і порушує міжнардоне право. Ми разом із союзниками будемо реагувати на цей варварський акт агресії”.

Анналена Бербок, Міністерка закордонних справ Німеччини, повідомила, що “сьогодні ми будемо координувати з ЄС, НАТО і G7. Ми будемо впроваджувати повний пакет найбільш масивних санкцій проти Росії. І ми будемо непохитні в нашій безпеці та безпеці наших союзників”.

Кісіда Фуміо, Прем'єр-міністр Японії заявив: “Російське вторгнення розхитує основи міжнародного порядку, який не допускає односторонньої зміни статус-кво силою. Я рішуче засуджую Росію і буду тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими членами міжнародного співтовариства, щоб швидко реагувати на ситуацію”.

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