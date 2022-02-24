У Рівному біля приміщення територіального центру комплектування 24 лютого зранку вишикувалася черга із охочих захищати Батьківщину. Записатися до війська прийшли десятки людей, тож не всі помістилися всередині в приміщенні.

В черзі до центру комплектування стоїть Андрій Овсічук. Ще вчора він хотів потрапити до лав тероборони, але після воєнного вторгнення Росії в Україну вирішив йти до бойової частини як представник оперативного резерву.

"Бойовий досвід: 2014-15 рік, Савур-Могила, Іловайськ, під Дебальцевим ще в 2015. Хочеться бути в гущі подій, так би мовити. Хочу запевнити наше населення, що збройні сили дадуть гідну відсіч. Я бачу багато вмотивованих патріотично налаштованих людей", – каже доброволець Андрій Овсійчук.

До терцентру частина людей прийшла після телефонного запрошення, частина – за власною ініціативою.

"Я був готовий до того, що ситуація може загостритися. І речі в мене всі вдома складені, я приїхав за повісткою. Готовий захищати Україну. Правда на нашому боці, і з їхнього боку буде набагато більше втрат. Нехай вони забираються свої манатки і йдуть з нашої землі", – коментує доброволець Дмитро Кущовий.

Кількість охочих йти до армії у порівнянні з учорашнім днем значно виросла, каже речниця територіального центру комплектування Тетяна Камерістова. Переважна кількість має бойовий досвід.

"Сьогодні зранку насправді вишикувалася черга. Я не була впевнена, що місто Рівне підтримає свою країну. І я приємно вражена. Всі, хто нас можливо бачить і читає, будьте готові до всього, але ніколи не сійте паніку. Вірте Збройним силам і у власні сили," –повідомила речниця обласного терцентру комплектування Тетяна Камерістова.

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