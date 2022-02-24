По всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

"Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та нашим прикордонникам, прикордонним загонам.

В західних містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.

Хвилину тому я провів розмову із президентом Байденом. США вже почали гуртувати міжнародну підтримку.

Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості лишайтесь вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, — сказав він".

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