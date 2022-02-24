Росія почала інтенсивні обстріли України, ситуація контрольована — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
Про це Резніков повідомив у Facebook.
"Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", — написав міністр.
Резніков закликав українців зберігати спокій та за можливості залишатися вдома.
"Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка", — додав він.
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