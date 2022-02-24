Росія почала інтенсивні обстріли України, ситуація контрольована — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.

Про це Резніков повідомив у Facebook.

"Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", — написав міністр.

Резніков закликав українців зберігати спокій та за можливості залишатися вдома.

"Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка", — додав він.

Усі останні новини щодо ситуації на Донбасі, дій Росії та реакції України та світу читайте тут.

Дивіться спецефір Суспільного:

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу