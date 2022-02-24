Ситуація на Рівненщині: інформація оновлюється щогодини

Рівненщина не є об'єктом військових ударів противника, вся ділянка кордону з Білоруссю, 218 км — під наглядом і непорушна, об 11 годині 24 лютого повідомив керівник обласного оперативного штабу Віталій Коваль.

Віталій Коваль також заявив, що інформація щодо наявності танків на колишньому Зарічненському районі — не відповідає дійсності.

"В області поширюється недостовірна інформація, що на території колишнього Зарічненського району ворожі танки — це фейк. Друзі, зберігайте спокій! На кордоні із Білоруссю в межах нашої області нині все спокійно. Ніхто не атакує нас, ворога немає на території сіл поблизу пунктів пропусків. Рівненська Військова Адміністрація з вами на зв‘язку. Будемо постійно комунікувати й надалі. Вкотре закликаю, не вірте фейкам", — сказав Віталій Коваль.

Він закликав користуйтеся лише офіційними каналами інформації. Те, що Рівненщина наразі не є об'єктом військових ударів противника, вся ділянка кордону з Республікою Білорусь, під наглядом і не порушена, Суспільному також підтвердив речник 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

"У межах Рівненщини поки порушень державного кордону великогабаритною технікою немає. Прикордонники разом з Збройними силами України готові до дій у разі можливого наступу. Це виключно в межах Рівненщини", — повідомив речник 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

Інформація оновлюється...

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