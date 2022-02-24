Рівненщина: оперативний резерв №1 та №2 просять з’явитись до військкоматів

Начальник Регіонального управління Сил тероборони “Захід” Олександр Кяго зранку 24 лютого закликав військових резерву стати до оборони країни. Про це він сказав під час брифінгу в ОДА.

“У мене прохання до тих, хто входить до оперативного резерву №1 та №2, прибув у військовий комісаріат і виконав свій конституційний обов’язок по захисту нашої Батьківщини. Прохання: не перепощуйте пересування техніки, всього, що стосується Збройних сил України”, — сказав військовик.

Що трапилось

Збройні сили Російської Федерації розпочали наступ проти України о 5 годині ранку 24 лютого. Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряний напад. Повний текст заяви опубліковано на сторінці Генерального штабу у Facebook.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.

Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності", — сказано в повідомленні.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

По всій Україні запроваджують воєнний стан, заявив президент України Володимир Зеленський.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій.

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