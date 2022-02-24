У Рівненській ОДА опублікували перелік медзакладів, де надаватимуть меддопомогу

У Рівненській облдержадміністрації оприлюднили перелік лікарень, які в разі потреби надаватимуть медичну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.

Перелік лікарень Рівненщини, які першочергово надаватимуть медичну допомогу:

Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю.Семенюка (м. Рівне вул. Київська 78).

Рівненська центральна міська лікарня (м. Рівне вул. Карнаухова 25,а).

Рівненський обласний військовий госпіталь (м. Рівне вул. Теліги, 2).

Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення (м. Рівне вул. В.Чорновола, 79)

Рівненський обласний протипухлинний центр, (м. Рівне вул. О.Олеся 12)

Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр вул. Дворецька 108

Дубенська міська лікарня ( м. Дубно вул. Львівська,73)

Костопільська БЛІВ (м. Костопіль вул. Степанська, 52а)

Клеванська ім. М. Вервеги (смт Клевань вул. Центральна, 1)

Сарненська центральна районна лікарня (м. Сарни вул. Я. Мудрого,3)

Рокитнівська БЛІВ (смт Рокитне вул. 1 Травня,24)

Дубровицька міська лікарня (м. Дубровиця вул. Вербицька 180).

Володимирецька БЛІВ (смт Володимирець А.Грушевського, 39)

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