У Рівненській ОДА опублікували перелік медзакладів, де надаватимуть меддопомогу

У Рівненській облдержадміністрації оприлюднили перелік лікарень, які в разі потреби надаватимуть медичну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.
Перелік лікарень Рівненщини, які першочергово надаватимуть медичну допомогу:
- Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю.Семенюка (м. Рівне вул. Київська 78).
- Рівненська центральна міська лікарня (м. Рівне вул. Карнаухова 25,а).
- Рівненський обласний військовий госпіталь (м. Рівне вул. Теліги, 2).
- Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення (м. Рівне вул. В.Чорновола, 79)
- Рівненський обласний протипухлинний центр, (м. Рівне вул. О.Олеся 12)
- Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр вул. Дворецька 108
- Дубенська міська лікарня ( м. Дубно вул. Львівська,73)
- Костопільська БЛІВ (м. Костопіль вул. Степанська, 52а)
- Клеванська ім. М. Вервеги (смт Клевань вул. Центральна, 1)
- Сарненська центральна районна лікарня (м. Сарни вул. Я. Мудрого,3)
- Рокитнівська БЛІВ (смт Рокитне вул. 1 Травня,24)
- Дубровицька міська лікарня (м. Дубровиця вул. Вербицька 180).
- Володимирецька БЛІВ (смт Володимирець А.Грушевського, 39)
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