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У Рівненській ОДА опублікували перелік медзакладів, де надаватимуть меддопомогу
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У Рівненській ОДА опублікували перелік медзакладів, де надаватимуть меддопомогу

Наталія Стратонова
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У Рівненській ОДА опублікували перелік медзакладів, де надаватимуть меддопомогу Фото: Рівненська ОДА

У Рівненській облдержадміністрації оприлюднили перелік лікарень, які в разі потреби надаватимуть медичну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.

Перелік лікарень Рівненщини, які першочергово надаватимуть медичну допомогу:

  • Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю.Семенюка (м. Рівне вул. Київська 78).
  • Рівненська центральна міська лікарня (м. Рівне вул. Карнаухова 25,а).
  • Рівненський обласний військовий госпіталь (м. Рівне вул. Теліги, 2).
  • Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення (м. Рівне вул. В.Чорновола, 79)
  • Рівненський обласний протипухлинний центр, (м. Рівне вул. О.Олеся 12)
  • Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр вул. Дворецька 108
  • Дубенська міська лікарня ( м. Дубно вул. Львівська,73)
  • Костопільська БЛІВ (м. Костопіль вул. Степанська, 52а)
  • Клеванська ім. М. Вервеги (смт Клевань вул. Центральна, 1)
  • Сарненська центральна районна лікарня (м. Сарни вул. Я. Мудрого,3)
  • Рокитнівська БЛІВ (смт Рокитне вул. 1 Травня,24)
  • Дубровицька міська лікарня (м. Дубровиця вул. Вербицька 180).
  • Володимирецька БЛІВ (смт Володимирець А.Грушевського, 39)

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