Навчання на Рівненщині призупинили, повідомив уранці 24 лютого керівник оперативного штабу області Віталій Коваль в Telegram.
Голова ОДА написав, що педагогам, викладачам, керівникам закладів потрібно бути напоготові й прибути до навчальних закладів.
Голова Облради Сергій Кондрачук у Facebook написав, що "готуємось до введення воєнного стану, дітей у школи не відправляти".
"Друзі, відбувається те, що мало відбутися, що було питанням часу. Варто зберігати спокій, мати запас речей, про які багато писалося в останні дні та сподіватися на адекватну реакцію центральної влади. Україна – буде", – написав він.
Інформація доповнюється...
Що відомо
- По всій Україні запроваджують воєнний стан — Зеленський
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Росія почала інтенсивні обстріли, ситуація контрольована — Резніков
- Україна закрила небо для цивільних літаків
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram