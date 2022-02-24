Навчання на Рівненщині призупинили, повідомив уранці 24 лютого керівник оперативного штабу області Віталій Коваль в Telegram.

Голова ОДА написав, що педагогам, викладачам, керівникам закладів потрібно бути напоготові й прибути до навчальних закладів.

Голова Облради Сергій Кондрачук у Facebook написав, що "готуємось до введення воєнного стану, дітей у школи не відправляти".

"Друзі, відбувається те, що мало відбутися, що було питанням часу. Варто зберігати спокій, мати запас речей, про які багато писалося в останні дні та сподіватися на адекватну реакцію центральної влади. Україна – буде", – написав він.

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