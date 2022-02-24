Напад РФ: перші заяви та рекомендації влади Рівненщини

На Рівненщині поки не зафіксовано проникнення ворога. Про це повідомив керівник оперативного штабу області Віталій Коваль на терміновому брифінгу зранку в Рівненській ОДА. Завданням назвав – забезпечення функціонування інфраструктури в області.
Продуктові магазини мають бути відчинені й працювати в реальному режимі, сказав Віталій Коваль.
"На території Рівненської області на даний момент не зафіксовано проникнення ворога. Будьте уважні і звертайте увагу на будь-які прояви незрозумілої діяльності зі сторони невстановлених осіб. Тому що ми розуміємо чітко, що крім паніки, яку хочуть зараз посіяти в рядах України, працюють і деякі підривні групи на території інших областей. Тому фактично зберігаємо спокій і консолідуємо все суспільство", – звернувся керівник оперативного штабу області.
Він зазначив, що навчальні заклади, школи, садочки, вищі навчальні заклади сьогодні, 24 лютого не навчаються.
Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що місто має функціонувати в режимі особливого часу.
"Сьогодні харчоблоки по освітніх закладах міста мають бути готовими до роботи, до прийому потенційних біженців. Звертаюсь до власників автотранспорту, до водіїв: без потреби не виїжджати в місто. Якщо є можливість залишитися вдома, перебувайте вдома. Для того, щоб не створювати транспортного колапсу в місті", – пояснив мер Рівного.
Він закликав за містом надавати перевагу у русі військовому транспорту, а також для транспорту, який рухається із сигнальними проблисковими маячками.
"Система охорони здоров'я міста розгорнута, в повному режимі готова надавати першу необхідну допомогу для всіх, хто потребує", – сказав Олекснадтр Третяк.
Що відомо
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- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
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