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Ситуація на Житомирщині в умовах воєнного стану. Що відомо
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Ситуація на Житомирщині в умовах воєнного стану. Що відомо

Оновлюється
Олена Слободенюк
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Ситуація на Житомирщині в умовах воєнного стану. Що відомо Фото: Суспільне Житомир

Повідомляємо інформацію щодо ситуації в області в умовах воєнного стану, оголошеного по всій території України 24 лютого.

Зранку 24 лютого місцеві жителі Озерного повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Озерне". Радник Міністра МВС Антон Геращенко на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook повідомляє, що в Озерному зранку було підірвано один літак.

За повідомленнями прикордонників, Російська військова техніка порушила кордон в України в 4 областях.

У Житомирі спостерігалися черги біля банкоматів. "Житомирводоканал" звернувся до жителів міста з проханням зробити запас води. Оператор Суспільного Олександр Данилюк повідомляв, що в селі Скоморохи горіла база паливно-мастильних матеріалів.

О 08.00 почалася позачергова сесія Житомирської міськради.

На засіданні мер Житомира Сергій Сухомлин пояснив терміновість зібрання та повідомив про одного загиблого. Через запровадження воєнного стану перенесли церемонію прощання з бійцями 95 бригади Олександром Стельмахом та Ігорем Демидчуком – з ними о 09.00 попрощаються на Смолянському кладовищі, а не на майдані Соборному, як планувалося раніше.

В Житомирській міській раді призупинили діяльність всіх партійних фракцій.

ОВРУЧ

Жителька Овруча Оксана Левківська повідомила, що зранку в Овручі теж чутно було звуки вибухів.

МАЛИН

Журналіст Богдан Лісовський з Малина повідомляє про те, що в Малині теж спостерігаються черги біля банкоматів.

Нацполіція на своєму сайті повідомляє, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Також повідомляється про те, що в селі Івниця Житомирської області снаряд влучив на територію військового складу

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Що відомо

  • Зранку 24 лютого по всій Україні запровадиливоєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
  • Військове вторгнення Росії. Останні новини.
  • Заява Генштабу – Збройні сили Російської Федерації розпочали наступ проти України о 5 годині ранку 24 лютого. Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряний напад
  • Рада запровадила воєнний стан в Україні.

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