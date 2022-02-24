Повідомляємо інформацію щодо ситуації в області в умовах воєнного стану, оголошеного по всій території України 24 лютого.
Зранку 24 лютого місцеві жителі Озерного повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Озерне". Радник Міністра МВС Антон Геращенко на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook повідомляє, що в Озерному зранку було підірвано один літак.
За повідомленнями прикордонників, Російська військова техніка порушила кордон в України в 4 областях.
У Житомирі спостерігалися черги біля банкоматів. "Житомирводоканал" звернувся до жителів міста з проханням зробити запас води. Оператор Суспільного Олександр Данилюк повідомляв, що в селі Скоморохи горіла база паливно-мастильних матеріалів.
О 08.00 почалася позачергова сесія Житомирської міськради.
На засіданні мер Житомира Сергій Сухомлин пояснив терміновість зібрання та повідомив про одного загиблого. Через запровадження воєнного стану перенесли церемонію прощання з бійцями 95 бригади Олександром Стельмахом та Ігорем Демидчуком – з ними о 09.00 попрощаються на Смолянському кладовищі, а не на майдані Соборному, як планувалося раніше.
В Житомирській міській раді призупинили діяльність всіх партійних фракцій.
ОВРУЧ
Жителька Овруча Оксана Левківська повідомила, що зранку в Овручі теж чутно було звуки вибухів.
МАЛИН
Журналіст Богдан Лісовський з Малина повідомляє про те, що в Малині теж спостерігаються черги біля банкоматів.
Нацполіція на своєму сайті повідомляє, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Також повідомляється про те, що в селі Івниця Житомирської області снаряд влучив на територію військового складу
НОВИНА ДОПОВНЮЄТЬСЯ – СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМИ
Що відомо
- Зранку 24 лютого по всій Україні запровадиливоєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
- Військове вторгнення Росії. Останні новини.
- Заява Генштабу – Збройні сили Російської Федерації розпочали наступ проти України о 5 годині ранку 24 лютого. Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряний напад
- Рада запровадила воєнний стан в Україні.
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber