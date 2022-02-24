Повідомляємо інформацію щодо ситуації в області в умовах воєнного стану, оголошеного по всій території України 24 лютого.

Зранку 24 лютого місцеві жителі Озерного повідомляли про вибухи в районі аеродрому "Озерне". Радник Міністра МВС Антон Геращенко на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook повідомляє, що в Озерному зранку було підірвано один літак.

За повідомленнями прикордонників, Російська військова техніка порушила кордон в України в 4 областях.

У Житомирі спостерігалися черги біля банкоматів. "Житомирводоканал" звернувся до жителів міста з проханням зробити запас води. Оператор Суспільного Олександр Данилюк повідомляв, що в селі Скоморохи горіла база паливно-мастильних матеріалів.

О 08.00 почалася позачергова сесія Житомирської міськради.

На засіданні мер Житомира Сергій Сухомлин пояснив терміновість зібрання та повідомив про одного загиблого. Через запровадження воєнного стану перенесли церемонію прощання з бійцями 95 бригади Олександром Стельмахом та Ігорем Демидчуком – з ними о 09.00 попрощаються на Смолянському кладовищі, а не на майдані Соборному, як планувалося раніше.

В Житомирській міській раді призупинили діяльність всіх партійних фракцій.

ОВРУЧ

Жителька Овруча Оксана Левківська повідомила, що зранку в Овручі теж чутно було звуки вибухів.

МАЛИН

Журналіст Богдан Лісовський з Малина повідомляє про те, що в Малині теж спостерігаються черги біля банкоматів.

Нацполіція на своєму сайті повідомляє, що в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Також повідомляється про те, що в селі Івниця Житомирської області снаряд влучив на територію військового складу

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Що відомо

Зранку 24 лютого по всій Україні запровадиливоєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.

Військове вторгнення Росії. Останні новини.

Заява Генштабу – Збройні сили Російської Федерації розпочали наступ проти України о 5 годині ранку 24 лютого. Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряний напад

Рада запровадила воєнний стан в Україні.

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