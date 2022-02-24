З окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки. Про це повідомляє МВС України.

“Агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00. Напад також відбувся з боку тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки”, — повідомили в МВС.

За даними правоохоронців, в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

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