Зранку 24 лютого у Озерному під Житомиром було чутно вибухи. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Геннадій Кравчук, який надіслав фото. За попередньою інформацією, вибухи були в районі аеродрому "Озерне" Міноборони. Наразі Суспільне намагається вийти на зв'язок телефоном з Геннадієм Кравчуком - є проблеми з мобільним зв'язком.

Фото: Геннадій Кравчук В Озерному після звуків вибухів йде дим

Фото: Геннадій Кравчук

Фото: Геннадій Кравчук

Зранку 24 лютого міський голова Житомира Сергій Сухомлин виступив зі зверненням, у якому сказав, що Путін оголосив війну Україні. З його слів, міська влада працює, згодом будуть даватися більш детальні інструкції і роз'яснення. Поки що Сухомлин попросив не вести дітей у школу та дитсадки. Разом з тим, за його словами, школи та садки все ж працюватимуть і прийматимуть тих дітей, батьки яких мають йти на роботу. Транспорт працює у звичайному режимі.

Пам'ятаємо, що в нинішніх умовах головне – лишатися спокійними і довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

За словами прессекретарки Сергія Сухомлина Ніни Корецької, о 9.00 заплановано брифінг в облдержадміністрації.

У Житомирі спостерігаються черги біля банкоматів.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Оператор Суспільного Олександр Данилюк повідомляє, що в селі Скоморохи горить база паливно-мастильних матеріалів.

Фото: Олександр Данилюк База паливно-мастильних матеріалів в Скоморохах

Фото: Олександр Данилюк

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