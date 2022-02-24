Зранку 24 лютого у Озерному під Житомиром було чутно вибухи. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Геннадій Кравчук, який надіслав фото. За попередньою інформацією, вибухи були в районі аеродрому "Озерне" Міноборони. Наразі Суспільне намагається вийти на зв'язок телефоном з Геннадієм Кравчуком - є проблеми з мобільним зв'язком.
Зранку 24 лютого міський голова Житомира Сергій Сухомлин виступив зі зверненням, у якому сказав, що Путін оголосив війну Україні. З його слів, міська влада працює, згодом будуть даватися більш детальні інструкції і роз'яснення. Поки що Сухомлин попросив не вести дітей у школу та дитсадки. Разом з тим, за його словами, школи та садки все ж працюватимуть і прийматимуть тих дітей, батьки яких мають йти на роботу. Транспорт працює у звичайному режимі.
Пам'ятаємо, що в нинішніх умовах головне – лишатися спокійними і довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
За словами прессекретарки Сергія Сухомлина Ніни Корецької, о 9.00 заплановано брифінг в облдержадміністрації.
У Житомирі спостерігаються черги біля банкоматів.
Оператор Суспільного Олександр Данилюк повідомляє, що в селі Скоморохи горить база паливно-мастильних матеріалів.
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Що відомо
- Зранку 24 лютого по всій Україні запровадиливоєнний стан. Україна закрила небо для цивільних літаків.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія почала інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході та центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Він запевнив, що ситуація контрольована.
- Військове вторгнення Росії. Останні новини.
- Заява Генштабу – Збройні сили Російської Федерації розпочали наступ проти України о 5 годині ранку 24 лютого. Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряний напад
- Рада запровадила воєнний стан в Україні.