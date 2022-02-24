На варті територій – як і де на Житомирщині можна долучитися до сил тероборони

24 лютого Нацполіція Житомирщини на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила, де та як можна долучитися до служби у Силах територіальної оборони України.

Щоб долучитися до служби у Силах територіальної оборони України у Житомирській області, треба звернутися до одного з центрів комплектування області за телефонами:

Житомир — (063) 706-46-68; (097) 867-38-31;

Бердичів — (098) 088-94-07;

Новоград-Волинський — (063) 193-48-73;

Коростень — (096) 848-97-19.

У разі оголошення мобілізації військовослужбовці/військовослужбовиці бригади тероборони будуть виконувати завдання в межах області.

Житомирянин Сергій Твардовський розповів Суспільному, що у військкоматі на Крошні близько 10.30 спостерігався ажіотаж бажаючих вступити на військову службу, але, разом з тим, через наплив люди не могли пройти медкомісію. Суспільне очікує на коментар від представників військкомату.

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