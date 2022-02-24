На Житомирщині у Попільнянській громаді ворожі літаки скинули снаряди

24 лютого у Попільнянській громаді на Житомирщині скинули два снаряди на дорогу. Інформацію про це Суспільному підтвердив голова Попільнянської громади Олег Можарівський.

За його словами, літаки летіли дуже низько, снаряди впали на дорогу. Одна людина у лікарні.

"Були постріли. З літаків. Стріляли по дорозі. Там є під'їзд в одну організацію. Хотіли влучити у військову частину. У нас там військова частина стоїть. Локатори ПММ (база паливно-мастильних матеріалів – ред.). Щось вони туди не влучили, а влучили у другорядну дорогу, - розповів Олег Можарівський

За словами голови громади, ситуація станом на 13-ту спокійна. Люди записуються до загонів самооборони.

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