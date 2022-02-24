З 11.00 години 24 лютого комунальний транспорт у Житомирі працюватиме безкоштовно. Про це сказав у відеозверненні, опублікованому на каналі Житомирської міськради у Youtube, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, він підписав розпорядження про те, що комунальний громадський транспорт працюватиме безкоштовно.

"Так, ми розуміємо, що для міста це буде складно, але зараз громадський транспорт буде використовуватися працюючими людьми, яким треба виконувати свої функції та їхати до рідних і близьких", – сказав Сергій Сухомлин.

Також міський голова попросив громадян не ширити паніку та неправдиві повідомлення.

"Хочу наголосити – не довіряйте пліткам та вигадкам, бо вже є інформація, що якісь там колони по області рухаються, якісь навчання будуть проводитися. Будь ласка, вся інформація лише через офіційні повідомлення нашого штабу", – сказав міський голова Житомира.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber