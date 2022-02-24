Україна переходить у режим тотальної оборони — Резніков

Україна переходить у режим тотальної оборони. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у своєму регіоні.

“Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт”, — написав Резніков.

За його словами, відстежувати оновлення інформації треба на сайті Сил тероборони https://sprotyv.in.ua .

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