logo logo
Україна переходить у режим тотальної оборони — Резніков
ВІЙНАЗСУПОДІЇМІНОБОРОНИПодіїПолітика

Україна переходить у режим тотальної оборони — Резніков

Олена Богданьок
·
Україна переходить у режим тотальної оборони — Резніков Фото: УНІАН

Україна переходить у режим тотальної оборони. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у своєму регіоні.

“Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт”, — написав Резніков.

Читайте також: Що треба, аби потрапити в тероборону (інструкція)

За його словами, відстежувати оновлення інформації треба на сайті Сил тероборони https://sprotyv.in.ua.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди