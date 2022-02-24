Воєнний стан: що відбувається у Сумах

У Сумах біля банкоматів та у магазинах — великі черги. Також є черги з автомобілів на заправках міста. На фото - черга з машин на мосту біля вулиці Прокоф`єва.
За інформацію директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександра Милоша, у місті лунають сирени.
Також у Сумах та області є перебої з мобільним зв`язком, Інтернет працює.
За інформацією КП Міськводоканал усі об’єкти підприємства працюють у штатному режимі. Централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі закликав мешканців області не панікувати та залишатися вдома. Якщо люди почують вибухи та постріли, потрібно йти до підвалів будинків, сказав голова адміністрації.
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Що потрібно знати
У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.
У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.
Протирадіаційні укриття в Глухові.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.
Захисні споруди у Лебедині.
Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.
Роменська районна державна адміністрація, разом з переліком протирадіаційних укриттів, опублікувала алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій та перелік потенційно небезпечних місць району.
За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:
- Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів.
- Місця під машинами.
- Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.