Воєнний стан: що відбувається у Сумах

У Сумах біля банкоматів та у магазинах — великі черги. Також є черги з автомобілів на заправках міста. На фото - черга з машин на мосту біля вулиці Прокоф`єва.

Суспільне Суми

За інформацію директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександра Милоша, у місті лунають сирени.

Також у Сумах та області є перебої з мобільним зв`язком, Інтернет працює.

За інформацією КП Міськводоканал усі об’єкти підприємства працюють у штатному режимі. Централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі закликав мешканців області не панікувати та залишатися вдома. Якщо люди почують вибухи та постріли, потрібно йти до підвалів будинків, сказав голова адміністрації.

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Що потрібно знати

У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.

У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.

Протирадіаційні укриття в Глухові.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.

Захисні споруди у Лебедині.

Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.

Роменська районна державна адміністрація, разом з переліком протирадіаційних укриттів, опублікувала алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій та перелік потенційно небезпечних місць району.

За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця: