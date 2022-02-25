Бій у Сумах закінчився. Ворог відступив

Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва закінчився. Ворог відступив, повідомили в облдержадміністрації.

"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав в ефірі телеканалу Рада голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

Генеральний штаб ЗСУ звернувся до жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей: "Вірогідно вночі росіяни будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей".

Що відомо