Бій у Сумах закінчився. Ворог відступив

Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва закінчився. Ворог відступив, повідомили в облдержадміністрації.
"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав в ефірі телеканалу Рада голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.
На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.
Генеральний штаб ЗСУ звернувся до жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей: "Вірогідно вночі росіяни будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей".
Що відомо
- Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.
- Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.