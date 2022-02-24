Наразі у Сумській обласній лікарні - троє поранених військових. Про це Суспільному розповів директор Володимир Горох.
Він сказав, що один військовослужбовець був доправлений з Глухова. Чоловіка прооперували, він у реанімації у тяжкому стані.
Ще двоє – із Сум. Один в нейрохірургічному відділенні без значних ушкоджень органів, але з контузією. Інший – з пораненнями кінцівок від уламків. Його вже прооперували, стан післяопераційний.
Інна Зябченко
Що відомо
- У Сумську ЦМЛ доправили 9 поранених, троє з яких померли.
- У Конотопі повідомили про шістьох поранених, з яких двоє - цивільні. У Глухові загалом 11 поранених людей, одна людина загинула.
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