Наразі у Сумській обласній лікарні - троє поранених військових. Про це Суспільному розповів директор Володимир Горох.

Він сказав, що один військовослужбовець був доправлений з Глухова. Чоловіка прооперували, він у реанімації у тяжкому стані.

Ще двоє – із Сум. Один в нейрохірургічному відділенні без значних ушкоджень органів, але з контузією. Інший – з пораненнями кінцівок від уламків. Його вже прооперували, стан післяопераційний.

Інна Зябченко

Що відомо

У Сумську ЦМЛ доправили 9 поранених, троє з яких померли.

У Конотопі повідомили про шістьох поранених, з яких двоє - цивільні. У Глухові загалом 11 поранених людей, одна людина загинула.

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