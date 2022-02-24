ЗСУ зупинила окупантів в районі Кролевця - генштаб

Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до Конотопа. Підрозділи Збройних Сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець. Про це повідомили в генштабі ЗСУ.

Раніше в Сумській ОДА повідомляли про бої в Конотопі. Відомо про кількох загиблих. Також місцеві жителі також надіслали інформацію про зруйнований приватний будинок.

Підірвано приватний будинок по вулиці Успенсько-Троїцька. За свідченнями очевидиці, у вікно будинку військовий з БТР закинув невідомий предмет. Після цього пролунав вибух.

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