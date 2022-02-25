На Сумщині є загиблі серед цивільного населення. Про це повідомив очільник військово-цивільної адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.

Було застрелено працівника ДСНС, який їхав у цивільному автомобілі, у цивільному одязі. Він їхав по тривозі до своєї частини ДСНС. Його авто розстріляли, сказав Живицький.

Він також повідомив, що в Шосткинському районі понад 20 українських прикордонників ворог взяв у полон.

"На даний момент було відбито черговий напад на бригаду тероборони, було знищено українськими воїнами-героями декілька одиниць військової техніки, автомобілів, бронетехніки, є загиблі серед загарбників і тероборона сумської області дає гідну відсіч ворогу", - сказав Живицький.

Що відомо

На Сумщині йде пересування військової техніки з Бурині на Конотоп. Всі великі міста області - в оточенні.

Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа. Пізніше повідомили, що ворог відступив.

Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram