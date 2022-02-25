На Сумщині йде пересування військової техніки з Бурині на Конотоп. Всі великі міста області - в оточенні. Про це повідомив голова ОДА, нині голова військово-цивільної адміністрації Сумщини Дмитро Живицький в ефірі марафону UA: разом на телеканалі Рада.
У Сумській області зараз спостерігається пересування ворожої техніки, танки в різних напрямках здійснюють свій рух. Буквально до цього моменту зрозуміли, що в них був відпочинок, бо зупинялися вздовж трас, сказав Живицький.
На території самих міст техніки майже немає.
"Ворог облаштував блокпости на в'їздах-виїздах з міста Суми. Цивільне населення пропускають, але на жаль, ситуація залишається критичною, бо дуже велика кількість танків і різноманітної техніки пересувалися в напрямку Києва, в Західному напрямку", - додав він.
Що відомо
- Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.
- Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.